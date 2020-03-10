Esad medyası Ali Babacan'ı dünyaya böyle servis etti!

Dün partisinin kuruluş dilekçesini bakanlığa sunan Ali Babacan Beşar Esad medyasında yer buldu. Esad rejimine bağlı haber ajansı SANA, Ali Babacan'ın yeni partisini "Erdoğan yeni hasımla karşı karşıya" başlığıyla servis etti.

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Eski Bakan Ali Babacan partisinin kuruluşuna ilişkin başvuru işlemlerini tamamladı. Konuyla ilgili Suriye'de yüz binlerce insanı katleden Rusya güdümündeki Esad rejimine bağlı haber ajansı SANA, bir haber hazırladı. Türkiye'deki meşru hükümetten "Türk rejimi" ifadeleriyle bahsedilen haber, "Partisindeki büyük çatlaklardan sonra...Erdoğan yeni hasımla karşı karşıya" başlıyla servis edildi.

AK Parti'nin hegemonyasını kaybettiği iddia edilen haberde Ali Babacan'ın “Özgürlük, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün temel ilkelerini canlandıran küresel değerlere odaklanarak Türkiye’yi vatandaşlar için yaşanabilir kılmaya ihtiyaç duyulduğunu ve mevcut hükümetin varlığıyla bunu başarmanın imkansız olduğu” sözlerine de yer verildi.