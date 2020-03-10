Palu Ailesi davasında kan donduran gerçekler açlık dayak işkence

Bir dönem Türkiye'nin gündeminde uzun süre konuşulan "Palu ailesi" ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Mahkeme, tutuklu sanık Tuncer Ustael ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis, diğer tutuklu 5 aile üyesi ise 8 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdığı kararın gerekçesinde kan donduran ayrıntılara yer verdi. Gerekçeli kararda, "Havva Palu ve diğer bazı çocuklar, Meryem Tanhal'ın, Tuncer Ustael tarafından darp edildiği, aç bırakıldığı ve soğukta yatırıldığı sonucunda ölerek gömüldüğünü belirtmiştir" denildi.