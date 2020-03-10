Palu Ailesi davasında kan donduran gerçekler açlık dayak işkence
Palu ailesi davasının gerekçeli kararında, "Havva Palu ve diğer bazı çocuklar, Meryem Tanhal'ın, Tuncer Ustael tarafından darp edildiği, aç bırakıldığı ve soğukta yatırıldığı sonucunda ölerek gömüldüğünü belirtmiştir" denildi.
Bir dönem Türkiye'nin gündeminde uzun süre konuşulan "Palu ailesi" ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Mahkeme, tutuklu sanık Tuncer Ustael ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis, diğer tutuklu 5 aile üyesi ise 8 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdığı kararın gerekçesinde kan donduran ayrıntılara yer verdi. Gerekçeli kararda, "Havva Palu ve diğer bazı çocuklar, Meryem Tanhal'ın, Tuncer Ustael tarafından darp edildiği, aç bırakıldığı ve soğukta yatırıldığı sonucunda ölerek gömüldüğünü belirtmiştir" denildi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal'ın (8) kaybolmasıyla ilgili Palu Ailesi'ne verilen hükme ilişkin gerekçeli karar yazıldı. Meryem Tanhal’ın cesedinin olay yerindeki yeni yapılaşma nedeniyle bulunamamasının normal olduğu belirtilerek, darp edilmesi, aç bırakılması ve soğukta yatırılması sonucu öldüğü sonucuna varıldığı belirtildi.
Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 13 Şubat tarihinde görülen duruşmada, Meryem Tanhal'ın, Tuncer Ustael tarafından ısrarlı şekilde dövülmesi, aç soğukta bırakılması sonucu eziyet çektirerek öldürüldüğü kanaatine varılarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, Merhem Tanhal'ı ağaca bağlaması nedeniyle 'Kişiyi hürriyetten yoksun kılmak' suçundan 4 yıl, Meryem Tanhal'ın banka ve kredi kartlarını kullanması suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Emine Ustael, Hava Palu, İsa Palu ve Ayşe Palu ise suça iştirak etmek suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı kişilere ayrıca 'Kişiyi hürriyeti yoksun kılmak' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, bu ceza ertelendi. Fatih Palu ise suça iştirak etmek suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılırken, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.