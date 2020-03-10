Mardin Derik'te eski caminin yıkımında küpler bulundu halk inşaat alanına koştu

Küplerin amacı camideki sesin yankılanmasını önlemekti

İlçe halkından Ahmet Acır (82), Merkez Çarşı Camisi'nin yapıldığı yıl, 15 yaşında olduğunu anlatarak, "Cami yapımında kullanılan boş küpler, çevre illerden getirildi. Boş küpler, kapının üzerindeki yerleşkeye konuldu. Hazine diye bir şey yok. Ben 15 yaşındaydım, o günleri hatırlıyorum. Şimdi yıkımda çıkarılan küpleri, cami inşaatlarına bırakmak gelenekti. Küplerin, amacı camideki sesin yankılamasını önlemekti " dedi.