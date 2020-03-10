Tekvando şampiyonalarına Corona virüs tekmesi tarihler ileri alındı

Avrupa Tekvando Birliği Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki şampiyonaları Corona virüs nedeniyle erteleme kararı aldı.

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Avrupa Tekvando Birliği (WTE), Corona virüs salgını sebebiyle Mart, Nisan ve Mayıs aylarında düzenlenecek şampiyonaların ertelendiğini açıkladı.

Corona virüs takvimde değişikliğe sebep oldu

Türkiye Tekvando Federasyonu, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleştirilmesi planlanan uluslararası organizasyonlarla ilgili bir duyuru yayınladı. Duyuruya göre; Avrupa Tekvando Birliği (WTE), dünyanın büyük bir bölümünde etkisini hissettiren koronavirüs salgını nedeniyle faaliyet takviminde değişiklik yaptı.

WTE, söz konusu 3 ayda kendi bünyesinde düzenlenecek şampiyonaların ertelendiğini belirtti. Bu doğrultuda Hırvatistan'ın ev sahipliğinde 31 Mart 2020 tarihinde düzenlenecek Avrupa Para Tekvando Şampiyonası, 01-05 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası ve 07-10 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası ertelendi.

18 Nisan'da Rusya ev sahipliği yapacak

Daha önce İtalya'da düzenlenmesi planlanan ancak koronavirüs nedeniyle Rusya'ya alınan Tokyo 2020 Tekvando Avrupa Kıta Elemeleri'nin ise aksi bir durum olmaması durumunda 18-19 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

WTE, 07-10 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nın olimpik sıralamayı etkilemesi açısından Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'ndan önceki uygun bir tarihte yapılacağını da belirtti.

Uluslararası turnuvada sorumluluk organizatör ülkelerde

WTE, uluslararası turnuvalarla ilgili kararları ise organizatör ülkelere bıraktığını duyurdu.

Dünya Tekvando Federasyonu'nun da 2020 yılı içerisinde düzenlenecek dünya şampiyonaları hakkında bir değerlendirme yapması bekleniyor.