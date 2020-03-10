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Floyd Mayweather'ın gözü Newcastle United'da

Boksun efsane isimlerinden Floyd Mayweather, İngiltere Premier League ekiplerinden Newcastle United'a olan ilgisini kamuoyuna duyurdu.

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Boks kariyeri boyunca yaptığı 50 maçın tamamını kazanan ve 1 milyar Dolar'lık bir servet elde eden Floyd Mayweather, kulüp sahibi olmak istediğini açıkladı.

Kulübün sahibi Mike Ashley'in Kevin Keegan'la yolları ayırdığı 2008'den bu yana Newcastle taraftarları, yeni bir patron isterken; Mayweather'den dikkat çekici bir açıklama geldi.

''Kulübü satın almamı isterlerse, bana bildirin"
Son maçında Ağustos 2017'de UFC yıldızı Conor McGregor'u yenen ve o tarihten bu yana ringe çıkmayan 43 yaşındaki boksör konuyla ilgili soru üzerine, "Kulüp satın almayla çok ilgiliyim. Newcastle takımı inanılmaz. Eğer insanlar benim kulübü satın almamı isterlerse, bana bildirin" dedi.

İkili görüşme olmadı
Ünlülerle ilgili verdiği haberlerle dikkat çeken Amerikan TMZ isimli internet sitesi ise Mayweather'in Tyneside ekibi ile ilgilendiğini ancak henüz herhangi bir ikili görüşme olmadığını yazdı.

13. sırada bulunuyor
Premier League'de 13. sırada bulunan Newcastle United, Cumartesi günü Southampton'ı yenerek küme düşme hattındaki üç takımın 8 puan üstüne çıktı. Saksağanlar lakaplı ekip, Mart ayının sonlarına doğru da FA Cup çeyrek finallerinde son şampiyon Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

Ringlere geri dönecek
Floyd Mayweather, daha önce 2015'te emeklilik kararı almış; ancak iki yıl sonra McGregor'la karşı karşıya gelmişti. Amerikalı boksör, 2019'un son aylarında sosyal medyadan yaptığı duyuruda 2020 yılında yeniden ringlere çıkacağını açıklamıştı. 

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