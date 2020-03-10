Benzin ve motorin kaç lira olmalı? Petrol fiyatları çakıldı indirim geldi

Petrol fiyatlarının çakılması sonrası benzin ve motorin için indirim geldi. Bu gece indirim başlayacak. Ancak kamuoyu indirimi yeterli bulmuyor. Benzin ve motorin gerçekte kaç lira olmalı?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken indirim müjdesini verdi. Petrol fiyatlarının çakılmasının ardından beklenen benzin ve motorin indirimi bu geceden itibaren başlıyor. Benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirim uygulanacak.

İndirim yüksek gibi görünse de petrol fiyatları göz önüne alındığında kamuoyunun beklentisini karşılamıyor. Benzin şu anda Ankara'da 6,72 liradan, motorin ise 6,32 liradan satılıyor.

6 liranın altına insin talebi

Kamuoyunda beklenti benzin fiyatının 6 liranın altına inmesi yönünde. Petrolün varil fiyatı 116 dolar iken Türkiye'de benzinin fiyatı 4.73 liraydı. Petrolün varili şu anda 32 dolar.



Petrol fiyatları neden çakıldı?

Petrol fiyatlarındaki çöküş Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve ortaklarının gerçekleştirdiği toplantının dramatik bir şekilde başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından başladı. OPEC'in üretim kesintisini sürdürme konusunda anlaşamaması sonrası petrol fiyatlarında yüzde 30'luk değer kaybı yaşandı. İttifakın bozulması, Suudi Arabistan ve Rusya arasında 2016'dan bu yana petrol fiyatlarını destekleme amaçlı işbirliğini sona erdirdi. Geçtiğimiz haftayı 45 dolar seviyesinden kapatan petrolün varil fiyatı 9 Mart Pazartesi gününe 31,57 dolar seviyesinden başladı. 2020 yılına 66 dolardan başlayan petrol, 1991 yılından bu yana en sert günlük düşüşünü yaşayarak 31 dolara kadar geriledi.