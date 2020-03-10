CHP'li Belediyeye polis baskını! Evraklara el konuldu

İZMİR 'de CHP'li Belediyeye baskın düzenlendi. Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Birimi’nden 9 polis memuru CHP’li Karaburun Belediyesi’ne baskın yaptı. Belediyede arama faaliyetlerinin devam ettiği, evraklara el konulduğu öğrenildi.

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Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın da baskının yapıldığı sırada İzmir’de olduğu ve programlarını yarım bırakarak acilen ilçeye dönüş yaptığı ifade edildi.

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç’ın da Karaburun’a acilen hareket ettiği öğrenildi.

3 Ay önce Karaburun Belediyesi’nde yaklaşık 1 aylık çalışma yürüten Mülkiye Müfettişleri’nin raporunun ardından baskının gerçekleştirildiği iddia edildi.