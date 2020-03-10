HABER /  GÜNCEL
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz
ADV Evinizi Taçlandıracak Yenilik Fırsatı!

CHP'li Belediyeye polis baskını! Evraklara el konuldu

İZMİR 'de CHP'li Belediyeye baskın düzenlendi. Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Birimi’nden 9 polis memuru CHP’li Karaburun Belediyesi’ne baskın yaptı. Belediyede arama faaliyetlerinin devam ettiği, evraklara el konulduğu öğrenildi.

Abone ol

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın da baskının yapıldığı sırada İzmir’de olduğu ve programlarını yarım bırakarak acilen ilçeye dönüş yaptığı ifade edildi.

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç’ın da Karaburun’a acilen hareket ettiği öğrenildi.

3 Ay önce Karaburun Belediyesi’nde yaklaşık 1 aylık çalışma yürüten Mülkiye Müfettişleri’nin raporunun ardından baskının gerçekleştirildiği iddia edildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Berna Laçin'in sahnesi iptal oldu suçlanan MHP'li Cemal Enginyurt'un tepkisi sert oldu
Vahşet! Bir günlük bebeğini bezle boğup çöpe attı
İstanbul Avcılar'da ağabey dehşeti! 6 aylık bebeği balkondan aşağı attı
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde Corona virus önlemi
Benzin ve motorinde çok büyük indirim! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Putin kapıda 2 dakika bekletti iddiası için Erdoğan ilk kez konuştu
ÖNCEKİ HABERLER
ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den Türkiye açıklaması
Koronavirüsten korunmak için sahte içki içtiler 44 kişi öldü
Floyd Mayweather'ın gözü Newcastle United'da
1.5 ay önce boşandığı eşini bıçaklayarak öldürdü
Tekvando şampiyonalarına Corona virüs tekmesi tarihler ileri alındı
AÖL sınav tarihleri 2020 MEB açıklise sınavları ne zaman?
Yorumlar