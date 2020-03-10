Milli Takım'a Koronavirüs önlemi! İki maç seyircisiz oynanacak

A Milli Futbol Takımı'nın, bu ay içinde deplasmanda karşılaşacağı Slovenya ve Avusturya maçlarının, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı açıklandı.

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Dünya genelinde corona virüs vakaları 115 bine yaklaşırken can kaybı 4 bini aştı. Ölümcül virüs futbolu da vurdu.

Avrupa'da oynanacak olan birçok maça virüs nedeniyle seyirci alınmayacağı açıklanırken, A Milli Futbol Takımı'nın bu ay içinde deplasmanda yapacağı iki hazırlık maçı da seyircisiz oynanacak.

İki hazırlık maçı da seyircisiz oynanacak

Ay-yıldızlıların, 27 Mart'ta Slovenya ve 30 Mart'ta Avusturya ile yapacağı karşılaşmaların koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacağı açıklandı.

İtalya - Türkiye maçı Bakü'de oynanabilir

Öte yandan EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan İtalya'nın maçlarının Azerbaycan'a alınması söz konusu. Azerbaycan kaynakları son kararın UEFA'da olduğunu belirtiyor. Bu durumda İtalya x Türkiye maçı da Bakü'de oynanacak.

