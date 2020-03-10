THY ücretsiz bilet değişikliği başlattı! Anadolujet fiyatları yüzde 40 indirdi

Koronavirüs sebebiyle THY bazı yurt dışı seferlerini iptal ederken, ücretsiz bilet değişim hakkı getirdi. Anadolujet ise bahar kampanyası başlattı bilet fiyatlarını indirdi.

Abone ol

THY'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, şirket, Türkiye iç hat uçuşları ve Ercan Havalimanı uçuşları hariç biletlerde ilk değişiklikte ücretini almayacak. Ayrıca 5 Mart 2020 ve öncesinde alınan, 31 Aralık 2020'ye kadar uçuşu olan biletlerden de Türkiye iç hat uçuşları ve Ercan Havalimanı uçuşları hariç 16 Mart'a kadar işlem yapılması şartıyla ilk değişiklikte değişiklik ücreti alınmayacak.

Ücretsiz değişiklik hakkı 2020 yılı sonuna kadar THY'nin icra ettiği uçuşlarda geçerli olacak. Yolcular, uçuşlarından 5 gün öncesine kadar bu haktan faydalanabilecek. İkinci ve sonrasında yapılacak bilet değişikliklerinde oluşabilecek ücret farkları yolculardan tahsil edilecek.

Ücretsiz değişiklik talepleri THY'nin satış ofisleri ve biletin satın alındığı acenteler ile gerçekleştirilebilecek.

Nijerya seferleri iptal edildi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY) Nijerya'dan Türkiye'ye seferlerinin bazıları iptal edildi. İptal edilen seferlerin, Lagos'tan 17, 23 ve 29 Mart, Abuja'dan 13, 16, 20, 25, 27 Mart ve 1 Nisan, Port Harcourt'tan ise 11, 13,18, 23 ve 25 Mart tarihleri olduğu bildirildi. Sefer tarihlerini değiştirmek isteyen yolcuların biletlerinin THY tarafından ücretsiz olarak değiştirileceği kaydedildi.

Anadolujet bahar kampanyası yaptı

Türk Hava Yollarının (THY) alt markası AnadoluJet, yolcularına yurt içi hatlarda gerçekleştirecekleri uçuşlarda vergiler hariç, yüzde 40 indirimli seyahat imkanı sunuyor.

Kampanyalı fiyatlardan yararlanmak isteyen yolcular, 12 Mart'a kadar tüm satış kanalları üzerinden "AJBAHAR40" kodu ile satın alacakları biletlerle 10 Mart-31 Mart'ta vergiler hariç yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek.

Yurt içi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uçuşlarını kapsayan kampanya, tüm paket tiplerinde geçerli olacak, Jetgenç üyeleri de yararlanabilecek. Bebek yolcular ise kampanya kapsamı dışında olacak.

Satın alınan biletlerde iptal, iade ve değişiklik yapılması durumunda orijinal bilet kuralları geçerli olacak.