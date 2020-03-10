Denizli'de ikinci kattaki evinin balkonundan düştü

DENİZLİ'de 87 yaşındaki Ülfet Şahan gece geç saatlerde ikinci katındaki evinin balkonundan aşağı düşerek feci şekilde can verdi.

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Denizli’nin Çardak ilçesinde 87 yaşındaki Ülfet Şahan oturduğu iki katlı evinin penceresinden aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Çardak ilçesi Beylerli Mahallesinde meydana geldi. Dün gece geç saatlerde yaşanan olayda, Ülfet Şahan isimli 87 yaşındaki yaşlı adam belirlenemeyen bir nedenden ötürü ikinci katın penceresinden aşağı düştü.

Yaşlı adamın parke taşı döşeli yola düştüğünü gören çevre sakinleri sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz adamın öldüğünü belirledi. Şahan’ın cansız bedeni bölgeye gelen jandarma ekiplerinin yaptıkları incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.