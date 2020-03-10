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Galatasaray'dan Beyaz TV'ye suç duyurusu

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Beyaz TV canlı yayınında “Parayla şampiyonluk ne kadar kolay, ş... Galatasaray” bestesi açıldı. Galatasaray sorumlular halkında dava açıldığını açıkladı.

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Galatasaray Kulübü, Pazartesi günü Beyaz TV'de yayınlanan 'Derin Futbol' programında sarı-kırmızılı camiayı rencide edecek bir video yayınlandığı için açıklama yapmak zorunda kaldı.

Suç duyurusunda bulunuldu
Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ''9 Mart Pazartesi Günü, Beyaz TV'de yayınlanan bir spor programında, kulübümüze yönelik küfür ve ağır hakaret içeren bir ses kaydının yayınlanması olayını şiddetle kınıyoruz. Kulübümüz, söz konusu program hakkında gerekli idari yaptırımların uygulanması için RTÜK'e başvurularını yapmış, 6222 sayılı kanun ve Türk Ceza Kanunu gereğince de suç duyurusunda bulunmuştur.''

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