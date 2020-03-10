Trabzonspor'a çiçekli karşılama

Trabzonspor kafilesi yarın oynanacak Yeni Malatspor mücadelesi için Malatya'ya ayak bastı. Kafile, taraftarlar tarafından çiçeklerle karşılandı.

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Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak mücadelenin Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden dolayı ertelenmesi sonucu Yeni Malatyaspor karşılaşması için Malatya’ya geldi.

Ertelenen maç sonrası kadroya dahil olanlar forma giyemeyecek

Trabzon’dan THY’ye ait özel bir uçakla Malatya Erhaç Havaalanı'na inen Trabzonspor kafilesini çıkışta taraftarlar çiçeklerle karşıladı. 21 futbolcunun yer aldığı kafilede tedavileri tamamlanan Pereira ve Hosseini de yer aldı. Öte yandan Manuel da Costa, Manoel Messias ve Guilherme Yeni Malatyaspor maçının ertelendiği tarihten sonra transfer edildiği için yarın oynanacak olan mücadelede forma giyemeyecek.

Yeni Malatya Stadyumu'nda 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de başlayacak olan müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.