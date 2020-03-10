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MİT kumpası iddianamesi kabul edildi! 15 sanık için yakalama kararı

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İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün 7 Şubat 2012'deki "MİT kumpasına" ilişkin hazırlanan 14'ü tutuklu 34 sanıklı iddianameyi kabul etti.

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İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamede arasında firari FETÖ elebaşı Gülen'in de olduğu 15 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama çıkardı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında olduğu 34 sanık hakkında 'silahlı terör örgütü kurarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek', 'siyasal ve askeri casusluk amacıyla gizli bilgileri ele geçirme ve kullanmak' suçlarından ceza istenen iddianamede geçtiğimiz ay tamamlanmıştı.

FETÖ’nün hükümeti yıkmaya yönelik ilk teşebbüsü

İddianamede 15 Temmuz darbe kalkışmasına kadar geçen süreçte, 7 Şubat 2012 tarihinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılmasının aslında FETÖ’nün hükümeti yıkmaya yönelik ilk teşebbüsü olduğu tespiti yapılmıştı.

İddianamede ayrıca MİT kumpasıyla ilgili şu tespitler yapılmıştı:

-Türkiye’nin çözüm sürecinde yürüttüğü politikalardan dolayı MİT’i, PKK/KCK ile ilişki içindeymiş gibi hedef gösterdiler. MİT görevlileri ifadeye çağrıldı, evlerinde arama yapıldı, haklarında yakalama çıkarıldı.

-Bu işlemler o tarihte başbakan olan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ameliyat olacağı güne denk getirilerek, bu şekilde kurgulandı.

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