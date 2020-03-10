Anaokula başlama yaşı 2020 tablosu yaş hesaplama ekranı

Eğitim sisteminde yapılan köklü değişikliklerin ardından veliler 2020-2021 eğitim yılında anaokulana başlama yaşı kaç olacak araştırması yapmaya başladı. 2020-2021 eğitim yılında ilkokula 69 ayını tamamlamış çocuklar, anaokuluna da 57 - 68 ay arasında ki çocuklar kayıt yaptırabilecek.

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2020-2021 yılında anaokuluna başlama yaşı kaç olacak, kaç aylık çocuklar anaokuluna kayıt yaptıracaklar araştırması başladı. Eğitim sisteminde yapılan değişikliklerin ardından yaş ve ay tablosu velilerin kafasını karıştı. İşte yeni eğitim öğretim döneminde anasınıfı ve ilkokulların kayıt yaşı.

İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇTIR: Milli Eğitim Temel Kanunun 22. maddesinde ve Yukarıda anılan yönetmeliğin 11. maddesinde açıklanmıştır.

Bu maddede ilkokul birinci sınıf için okula başlama yaşı 69 ayını tamamlayan çocuklardan başlar denilmektedir. Ayrıca kayıtların yapıldığı yıl için Eylül ayının sonu itibari ile 69 ayını tamamlaması gereklidir.

*69 - 70 - 71 aylık çocukların okulları bir yıl ertelenebilir. Bu çocuklar isterlerse ana sınıfına gidebilirler.

*66 - 67 - 68 ayını tamamlayan çocukların velileri isterlerse dilekçe ise bu ay grubunda yer alan çocuklarını birinci sınıfa kaydettirebilir.

* 72 aydan daha büyük çocuklar zorunludur. Hiç bir surette erteletme hakları yoktur. Sağlık raporu vs. geçersizdir.

Açıklama : Çocuğunuzu ilkokula kaydettirecekseniz eğer kayıt olacağı yıl için Eylül ayında 69. ayını tamamlamalıdır. 69 aydan daha küçük çocukların ilkokula kaydolması için gerekli açıklama aşağıda yapılmıştır.

ANA OKULUNA BAŞLAMA KAYIT YAŞI KAÇTIR: Anaokuluna başlama yaşı "Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğin" 11. maddesinde açıklanmıştır.

Bu kapsamda kayıt yaptıracağınız senenin Eylül ayının sonu itibari ile ilk aşamada 57 - 68 ay arasında ki çocukların kaydı yapılır.

Boşluk kalması halinde 56 - 36 ayını tamamlayan çocuklarında kaydı yapılır. Yani 36 ayına kadar çocukların kaydı ana okulu için alınabilir.

Ana okulu ana sınıfından farklı statüdedir. Sadece ana okulu olarak açılan okullar sadece bu yaş grubuna hitap ederken, ana sınıfı ise ilköğretim okulunda alt sınıf olarak hizmet verir.

ANA SINIFINA BAŞLAMA KAYIT YAŞI : Ana sınıflarına kayıt dönemi ise aynı yönetmeliğin 11. maddesinde açıklanmıştır.

Bu hükme göre 57 ayını tamamlayan ve 69 ayını tamamlamayan çocukların kaydı ana sınıfına yapılır.

Boşluk kalması halinde 45 - 56 ay arasında ki çocukların kaydı da yapılabilir. Ancak bunun için boş yer kalması gereklidir.

Açıklama : Ay hesaplamasında Eylül ayının sonu baz alınmaktadır. Örneğin 2019 - 2020 öğretim yılı için kayıt yaptıracaksanız eğer, 2019 Eylül ayının sonu itibari ile ayını tamamlayan çocukların kaydı alınacaktır.

*Ana sınıflarına kayıt yaptırılırken ilk olarak 57 ayını tamamlayan çocuklardan başlanılır. En büyük yaş grubu ise 69 ayını tamamlamayan çocuklara kadardır. Ancak sınıfta boş yer kalması halinde 45 aya kadar öğrenci alınabilir.

*Ayrıca İlkokul çağına gelen 69 - 70 - 71 aylık çocukların 1 yıl erteleme hakları vardır. Bu çocuklarda ana sınıfına kayıt olabilir. Ayrıca bu çocuklar daha önce ana sınıfına gitmemiş iseler öncelik tanınır.