Isparta'da kalp krizi geçirince kalbi durdu masajla hayata geri döndü

ISPARTA'da geçirdiği kalp krizi sonrası kalbi duran 71 yaşındaki Hasan Parlak, doktorların başarılı müdahalesinin ardından sağlığına tekrar kavuştu.

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Isparta’da yaklaşık 15 gün önce evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kalbi duran 71 yaşındaki Hasan Parlak, 112 Acil Servis ekiplerinin kalp masajının ardından hayata döndürüldü.

Kalp masajı sırasında göğüs kafesi kırılan ve 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hasan Parlak, geçirdiği by-pass ameliyatının ardından sağlığına kavuştu. Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersin Çelik, hastanın kalbinin durmasının ardından yeniden canlandırma işlemi uygulandığını belirterek, hastaneye getirildikten sonra acil olarak anjiyo işlemi uygulandığını söyledi.

"Göğüs kafesinde kırıklar vardı"

Tıkalı damarların by-pass işleminin ardından açıldığını kaydeden Çelik, “Hastamızı yaklaşık 2-3 gün yoğun bakımda takiplerini yaptıktan sonra servisimize aldık. Şu anda genel durumu iyi. Hastamız yüksek riskli hasta grubundaydı. Ağır bir kalp krizi geçirmişti. Ameliyata alırken göğüs kafesinde canlandırma işlemi yapılırken göğüs kafesinde kırıklar vardı. Ama şu anda hastamızı eski sağlığına kavuşturduk”cümlelerini kullandı.

Doktorlara teşekkür etti

71 yaşındaki Hasan Parlak aracıyla halk pazarından geldikten sonra elindeki poşetleri eve bıraktığını ancak daha sonrasını hatırlamadığını söyledikten sonra, daha önce kalp krizi geçirmediğini ifade ederek, “İlk kez böyle bir şey başıma geldi. Doktorlarımıza teşekkür ederim” dedi.