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MEB'den öğretmen ve öğrencilere coronavirüs uyarısı

Anadolu Ajansı
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yeni tip coronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, öğrenci, öğretmen ve Bakanlığa bağlı personelden zorunlu olmadıkça proje, uluslararası toplantı ve benzeri etkinlikler kapsamında yurt dışına seyahat etmemeleri istendi.

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Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan şehrinde ortaya çıkan Kovid-19 vaka sayısının komşu ülkeler de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde arttığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) de yeni virüsün hızla yayıldığını ifade ettiği aktarılan yazıda şunlar kaydedildi:

"Ülkemiz tarafından ilgili makamlarca gerekli koruma ve kontrol tedbirleri alınmakta olup Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlara da alınması gereken önlemlere ilişkin bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve Bakanlığımız personelinin bu süre zarfında tedbiren zorunlu olmadıkça proje, uluslararası toplantı ve benzeri etkinlikler kapsamında yurt dışına seyahat etmemeleri; yurt dışında görevli bulunan veya görevlendirilmeleri zaruri olan Bakanlık personelinin sağlık önlemlerine azami düzeyde riayet etmeleri; Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımız ile bulundukları ülkenin resmi makamları ve Dünya Sağlık Örgütünün açıklama ve uyarılarını yakından takip etmeleri önem arz etmektedir.'' 

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