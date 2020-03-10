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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

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Polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişiden, 4'ü tutuklanarak adliyeye sevk edildi.

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Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Arama çalışması yapıldı 

Düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, araçlarında ve evlerinde yapılan aramalarda, 100 gram metamfetamin, 53 adet uyuşturucu, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar sentetik kannabinoid, bir miktar esrar, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1420 lira ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerden 4'ü tutuklandı 

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.T, B.Ç, A.Ç. ve B.Ö. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, Ö.K.D. ve G.G. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.D, R.Y. ve A.S. ise adliyeye sevk edildi.

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