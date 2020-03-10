Arda Turan'dan halı saha açıklaması

Halı sahadaki görüntüleri gündem olan Arda Turan, "Hayatım boyunca halı saha, ayak tenisi, futbol topuyla ilgili hangi oyun varsa oynadım, oynarım. Becerebilene tavsiye ederim" açıklamasında bulundu.

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Medipol Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra adı uzun süre Galatasaray ile anılan ancak altyapısından yetiştiği kulübe transferi gerçekleşmeyen Arda Turan'ın halı sahada maç yaptığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

Eleştirilerin hedefi olan Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisini eleştirenlere yanıt verdi. Arda, "Hayatım boyunca halı saha, ayak tenisi, futbol topuyla ilgili hangi oyun varsa oynadım, oynarım. Yeni bir şey değil. Çok da severim, becerebilene tavsiye de ederim"paylaşımında bulundu.