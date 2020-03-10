Amasya'da minibüs yol kenarındaki kanala düştü 2 ölü 7 yaralı

AMASYA'da otoyolda ilerleyen minibüs içindeki 9 kişi ile beraber yağmur suyu kanalına düştü. Kazada araç tanınamaz hale gelirken kelimenin tam anlamıyla can pazarı yaşandı.

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Amasya’da minibüsün yağmur suyu kanalına yuvarlandığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.45’te İlyasköy mevkisinde meydana geldi. Tokat istikametinden Amasya’ya doğru seyir halinde olan 46 yaşındaki İbrahim Balçık yönetimindeki 52 FF 039 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına yuvarlandı. Kazada 80 yaşındaki Ayşe Demir olay yerinde, 86 yaşındaki Necmettin Demir ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazada 7 kişi yaralı olarak kurtarılırken, Amasya Devlet Hastanesindeki tedavileri sürüyor. Kazayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı soruşturma devam ediyor.