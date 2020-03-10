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YouTube'dan Enes Batur'a video yükleme yasağı getirildi

YouTuber Enes Batur, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla, eski bir videosu nedeniyle YouTube'dan ceza aldığını ve platforma video yükleyemediğini açıkladı.

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Türkiye'de en çok abonesi bulunan Youtuber'lardan Enes Batur, Youtube tarafından video yüklemesinin engellendiğini gösteren bir görseli takipçileriyle paylaştı.

"EMEKLERİMİZ ÇÖP OLUYOR"
Enes Batur, yaptığı açıklamada YouTube yönetiminin vermiş olduğu 'video yükleme engeli' cezasını haksız bulduğunu ifade etti. Batur cezaya, "Emeklerimiz çöp oluyor" diyerek isyan etti.

Batur'un YouTube hesabındaki 'video yükleme engeli' cezasının ne zaman biteceği ise bilinmiyor.

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