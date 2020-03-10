FETÖ hükümlüsü Muğla'da saklandığı evde yakalandı

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

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MUĞLA İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan Elazığ'da aranan ve hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K.'nin Menteşe ilçesinde bulunduğu bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, E.K.'yi saklandığı evde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.