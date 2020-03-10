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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Davutoğlu'nu görmezden geldi

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Şevket Kazan'ın cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski yol arkadaşı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na selam vermedi.

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Eski bakanlardan Şevket Kazan için Ankara'daki Hacı Bayram Veli Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına birçok siyasi isim katıldı.

Gül'e kafa selamı verdi
Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alana giriş yaptığı anda koronavirüs nedeniyle kimsenin elini sıkmadı. Bu sırada Erdoğan ile Gül'ün birbirine kafa selamı verildiği görüldü.

Davutoğlu'nu görmezden geldi
Erdoğan, eski yol arkadaşı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ise görmezden geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Davutoğlu'nu görmezden geldi

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