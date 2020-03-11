HABER /  GÜNCEL

Hudut ve sahil çalışanlarının yıllık izinleri iptal edildi

Sağlık Bakanlığı; hudut ve sahil çalışanlarının yıllık izinlerini ikinci bir emre kadar iptal etti.

Abone ol

Sağlık Bakanlığından kurumlara gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Kovid-19 salgını sebebiyle, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri iptal edilmiştir. Yıllık iznin bir sebebe binaen alınmış olması fark etmemektedir. 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi çerçevesinde alınmış olan evlilik, ölüm, analık izni veya 105 inci madde çerçevesinde alınan refakat izni ve 108 inci madde çerçevesinde alınan aylıksız iznin iptali söz konusu değildir. Tüm personele tebliğ edilmesi ve gerekli hassasiyet gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
PSG'nin yıldız ismi Kylian Mbappe'de koronavirüs şüphesi
Sabiha Gökçen'deki uçak kazasına ilişkin ön rapor hazırlandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması
2020 yılı fitre miktarı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Davutoğlu'nu görmezden geldi
İYİ Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçiyor
ÖNCEKİ HABERLER
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi?
Borsa günü düşüşle tamamladı
Genelkurmay Başkanı kim? Yaşar Güler nereli eşi kimdir?
Altının kilogramı 326 bin 300 liraya geriledi
Suudi Arabistan günde 12.3 milyon varil petrol üretecek
Anaokula başlama yaşı 2020 tablosu yaş hesaplama ekranı
Yorumlar