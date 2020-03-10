HABER /  SPOR
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz

PSG'nin yıldız ismi Kylian Mbappe'de koronavirüs şüphesi

PSG-Dortmund maçı öncesinde gerçekleştirilen idmana grip olduğu için katılamayan Kylian Mbappe'ye koronavirüs testi yapıldı. Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre; yıldız oyuncunun test sonucu, yarın belli olacak.

Abone ol

PSG’nin dünyaca ünlü oyuncusu Kylian Mbappe, koronavirüs şüphesiyle herkesi şoke etti.

Fransa basınına yansıyan haberlerde; 2 gündür ağır bir grip geçiren genç futbolcunun koronavirüsünüe kapılmasından korkuldu.

Özellikle boğazında şiddetli bir sorun bulunan Mbappe’nin testlere sokulduğu ifade edildi.

Fransız yıldızla ilgili net sonucun, yarın belli olacağı vurgulandı.

Fransa’da herkesi etkileyen virüsün spor sahalarına sıçramasından korkuluyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İYİ Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçiyor
Pentagon Sözcüsü Hoffman: Türkiye Patriot alamayacak
Ağaoğlu ve Özsoy, Etik Kurulu'na sevk edildi
Çinli sağlık uzmanları, koronavirüs ile ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı
'Bitcoin Safiye’ serbest bırakıldı
Sabiha Gökçen'deki uçak kazasına ilişkin ön rapor hazırlandı
ÖNCEKİ HABERLER
Suudi Arabistan günde 12.3 milyon varil petrol üretecek
THY'nin İsrail uçuşlarına koronavirüs düzenlemesi
TFF'den kulüplere hakem çağrısı
Altının kilogramı 326 bin 300 liraya geriledi
YouTube'dan Enes Batur'a video yükleme yasağı getirildi
1. sınıda başlama yaşı kaç olacak 2020-2021 MEB ay tablosu
Yorumlar