PSG'nin yıldız ismi Kylian Mbappe'de koronavirüs şüphesi
PSG-Dortmund maçı öncesinde gerçekleştirilen idmana grip olduğu için katılamayan Kylian Mbappe'ye koronavirüs testi yapıldı. Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre; yıldız oyuncunun test sonucu, yarın belli olacak.Abone ol
PSG’nin dünyaca ünlü oyuncusu Kylian Mbappe, koronavirüs şüphesiyle herkesi şoke etti.
Fransa basınına yansıyan haberlerde; 2 gündür ağır bir grip geçiren genç futbolcunun koronavirüsünüe kapılmasından korkuldu.
Özellikle boğazında şiddetli bir sorun bulunan Mbappe’nin testlere sokulduğu ifade edildi.
Fransız yıldızla ilgili net sonucun, yarın belli olacağı vurgulandı.
Fransa’da herkesi etkileyen virüsün spor sahalarına sıçramasından korkuluyor.