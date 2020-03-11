Brüksel'deki Türkiye-AB zirvesinde kapalı kapılar arkasında ne konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Brüksel’de AB liderleriyle yaptığı toplantıda kapalı kapılar ardında çok önemli diyaloglar yaşandığı ortaya çıktı. Erdoğan, verilen sözlerin tek tek hatırlatıp tutmadıkları sözleri tek tek yüzlerine karşı hatırlattı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Brüksel’de AB liderleriyle yaptığı toplantının perde arkasını Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi yazdı. Zirvenin, Türkiye ile AB arasında 4 yıl sonra yeniden ilişki kurulmasına yol açtığını belirten Selvi, Erdoğan'ın toplantıda AB ile katılım ortaklığı müzakerelerinin başlaması ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusunu gündeme getirdiğini yazdı.

Herkes eteğindeki taşları döktü

Erdoğan'ın bu teklifine AB yöneticileri, “Bunlar siyasi reformlara bağlı. Türkiye’nin siyasi görünümünün düzelmesi lazım. Siz reformlar konusunda somut adımlar atın. Biz de AB’ye katılım ortaklığı müzakerelerinin başlaması ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusunda telkinlerde bulunalım” karşılığı verdi.

“Herkesin eteğindeki taşları döktüğü bir toplantı oldu” denildiğini belirten Selvi, AB yöneticilerinin “Aman siz yine kapıları tutun, göçmenler Avrupa’ya gelmesin” dediğini belirtip Erdoğan'ın cevabını şöyle özetledi:

Göçü değil AB'yi konuşalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise işin sadece göçe odaklanmasının doğru olmadığını ifade ediyor. 18 Mart Mutabakatı’ndaki unsurları gündeme getiriyor.

1- Göçün önlenmesi için Türkiye’ye önerilen toplam 6 milyar Euro’ya ilave olarak, yeni göç dalgasını da dikkate alarak, mali yardımın arttırılması.

2- Yeni fasılların açılması ve katılım ortaklığı müzakerelerinin başlaması.

3- Gümrük Birliği’nin güncellenmesi.

4- Vizesiz Avrupa.

5- Suriyeli göçmenlerin Suriye sınırları içinde tutulmasını öngören 9. maddenin işletilmesi.

6- AB zirvelerine Türkiye’nin düzenli katılımının sağlanması."

Diyaloğu siz kestiniz, anlamsız bir karardı

AB başkanlarının “Diyaloğu kesmeyelim” demesi üzerine Erdoğan, “Diyaloğu siz kestiniz. Aslında sizin 15 Temmuz 2019’da aldığınız Türkiye ile üst düzey diyaloğu kesme kararından sonra bakanlarımızın görüşmemesi lazımdı. Anlamsız bir karardı” karşılığını veriyor. AB başkanları, “Evet, anlamsız bir karardı” diye Erdoğan’a katılıyorlar.

Erdoğan: Verin şu vizeleri

Toplantının bir bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözü AB’ye vizelerin kaldırılması konusuna getiriyor. “Vize serbestisinde biz 66 kriteri yerine getirdik. Siz de 6 kriteri şart koşmayın. Verin şu vizeleri” diyor. AB Başkanları ise Türkiye’nin görünümünün düzeltilmesi yönünde daha çok çaba gösterilmesini öneriyor.

Para bizim STK'ların hesabına yatsın

Brüksel’deki görüşmelerde iş dönüp dolaşıp göç konusuna geliyor. Türkiye “yeni göç, yeni durum” ilkesinden hareket ediyor. Başlıklar halinde sıralayacak olursak...

1- İdlib’den gelenleri Suriye içinde tutmak için işbirliği yapılması gerekiyor.

2- Hem Suriye’den hem İran’dan gelecek göçü Suriye ve İran sınırında tutmak için işbirliğine gidilmeli.

3- Şimdiye kadar yapılan anlaşmalar Suriyeliler üzerineydi. Suriyelilere ilave olarak Afganistan, Pakistan, Bangladeş ve Afrikalılardan oluşan yeni bir göç dalgası oluştu.

4- Daha önce taahhüt edilen 6 milyar Euro’nun 2.7 milyar Euro’su geldi. Bu fon yabancı STK’lar üzerinden bizim STK’larımıza aktarılıyor. Bunun yerine doğrudan bizim STK’larımıza aktarılmalı. Bu paralar doğrudan İller Bankası, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve Kızılay’ın hesabına aktarılmalı.