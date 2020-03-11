HABER /  SPOR

Leipzig Tottenham'ı devirdi çeyrek final biletini kaptı

İhlas Haber Ajansı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında sahasında Tottenham’ı 3-0’la geçen Leipzig, çeyrek finale yükseldi.

Abone ol

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Alman ekibi Leipzig sahasında İngiliz ekibi Tottenham ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İspanyol hakem üçlüsü Del Cerro Grande, Juan Yuste ve Roberto Alonso yönetti.

Ev sahibi Leipzig’den goller arka arkaya geldi. Henüz 10. dakikada Timo Werner’in asistinde Marcel Sabitzer takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Çok geçmeden Tottenham ağları bir kez daha havalandı. 21. dakikada tekrar sahneye çıkan Marcel Sabitzer, kendisinin ve takımın ikinci golünü kaydetti. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmayınca devre ev sahibi Leipzig’in 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İlk yarıya oranla daha sakin geçen ikinci yarıda gol son dakikalarda geldi. 87. dakikada Emil Forsberg, ağları sarsarak maçın skorunu tayin etti.
İlk maçı 1-0 kazanan Leipzig, rövanş mücadelesinde rakibini 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri, 20 Mart'ta gerçekleştirilecek kura çekimi ile belli olacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Brüksel'deki Türkiye-AB zirvesinde kapalı kapılar arkasında ne konuşuldu?
Sabiha Gökçen'deki uçak kazasına ilişkin ön rapor hazırlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Davutoğlu'nu görmezden geldi
İYİ Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçiyor
Pentagon Sözcüsü Hoffman: Türkiye Patriot alamayacak
'Bitcoin Safiye’ serbest bırakıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Valencia’yı eleyen Atalanta çeyrek finalde
Hudut ve sahil çalışanlarının yıllık izinleri iptal edildi
PSG'nin yıldız ismi Kylian Mbappe'de koronavirüs şüphesi
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi?
Borsa günü düşüşle tamamladı
Evde bakım maaşları 11 Mart'ta 4 ilde yattı yeni liste
Yorumlar