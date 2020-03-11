Türkiye'de koronavirüs hangi ilde çıktı erkek hasta İstanbul'da mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de bir kişide koronavirüs olduğunu açıkladı. Yurtdışından geldiği tespit edilen cinsiyeti erkek olan vatandaşta yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Peki Türkiye'de koronavirüs hangi ilde görüldü, koronavirüs olan erkek hasta kim, hangi ilde?

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de bir kişide koronavirüs olduğunu açıkladı. Yurtdışından geldiği tespit edilen cinsiyeti erkek olan vatandaşta yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Peki Türkiye'de koronavirüs hangi ilde görüldü, koronavirüs olan erkek hasta kim, hangi ilde?

Fahrettin Koca hasta mahremiyetine çok dikkat ettiğini ve bu nedenle koronavirüs olan hastanın hangi ilde ya da hangi bölgede olduğunu belirtmedi. Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaşın adını da söylemeyen Fahrettin Koca sadece erkek bir vatandaşta virüs çıktığını söyledi.

Öksürük ve yüksek ateş belirtileri görülen erkek vatandaşın bu virüsü Avrupa ziyareti sonrasında kaptığını belirtti. Hastanın şu an durumu iyi diyen Koca, hastanın ailesinin de gözetim altında olduğunu söyledi.

CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

İştahsızlık ve kilo kaybı

Ateş ve halsizlik

Solunum problemleri

Denge sorunları

Psikolojik durumda değişme

Kişilerin kendini sıkıntılı ve mutsuz hissetmesi

Karın bölgesinde şişlik

Görme problemleri

CORONA VİRÜS BULAŞICI MIDIR? NASIL BULAŞIR?

Dünyayı alarma geçiren corona virüs bulaşıcı bir salgın hastalık olarak kabul edildi. Yayılma gücü yüksek bir hastalık olduğundan hem toplumların hem de bireylerin önlemlerini alması gerekmektedir.

Corona virüsün 100'ün üzerinde çeşidi vardır. Büyük çoğunluğu hayvanlarda enfeksiyona yol açan, çok azının da insanlara bulaştığı virüstür. Kişilere geçen koronavirüsün çoğu hafif bir soğuk algınlığı ile atlatılabilmekte olmasına karşın ölüm vakaları da giderek artmaktadır. Güncel rakamlara göre dünyada coronavirüs bulaşan kişi sayısı 76 bin iken; 2 bin 300 kişi bu virüsten hayatını kaybetti.

CORONA VİRÜSTEN KORUNMA YOLLARI

Corona virüsten korunma yolları gripten korunma yolları ile benzerlik gösterir. El temizliği oldukça önemlidir. Solunum yolu enfeksiyonlarına ve el hijyenine dikkat edilmesi gerekmektedir. Kalabalık ortamlar özellikle virüslerin yayılması için ideal ortamı oluşturduğundan eller, yüz bölgesi mutlaka düzenli olarak yıkanmalı ve temizlenmelidir. Öksürme ve hapşurma gibi eylemler mutlaka peçeteye yapılmalı ve çöpe atılmalıdır. Günümüzde ise koronavirüsten korunma yollarından bir tanesi de maske olmuştur. Hasta kişilerin maske kullanabileceği gibi bu hastalığa yakalanmadan da kişiler korunmak için maske takabilirler.

CORONA VİRÜSÜN TEDAVİSİ VAR MI?

Corona virüs henüz tedavisi olmayan hastalıklar arasında yerini almıştır. Korunma yollarına sahiptir ancak tam olarak tedavisi yoktur. Kişilerin ateşi varsa ateş düşücürü ilaçlar verilebilir. Herhangi bir antibiyotik koronavirüs üzerinde etkili değildir.

KORONA VİRÜS AŞISI VAR MI?

Korona virüs aşısı yoktur. Antibiyotikler de diğer enfeksiyonlarda olduğu gibi etkili olmamaktadır. Grip, nezle ve soğuk algınlığı rahatsızlıkları ile benzerlik gösteren bir hastalıktır. Genel semptomları ise ateş, halsizlik, öksürük ve nefes darlığıdır.

CORONA VİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Eller sık sık sık yıkanmalı

Hijyen kurallarına uyulmalı

Öksürürken veya hapşururken ağız ve burun kapatılmalı

Hasta kişilerle temastan kaçınılmalı

Hasta hayvanlarla temastan kaçınılmalı

Çiğ ya da iyi pişmemiş hayvan ürünleri tüketilmemeli