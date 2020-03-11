Türkiye coronavirüs çıktı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca detayını açıkladı
TÜRKİYE ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından saat 16.30'da Bilim Kurulu toplanıyor. Son dakika haberini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüs tespit edilen vakaya ilişkin bilgiler verdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise okulların tatil edilmesine ilişkin açıklamalar yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı yaptığı son dakika açıklamasıyla Türkiye'de dün akşam saatlerinde Corona virüs şüphesi olan bir vatandaşın test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi. Şüpheli vakanın hangi ilden olduğu açıklanmadı. Ankara'da bugün saat 16.30'da bilim kurulu 4 bakanla birlikte acil olarak toplanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'virüs tespit edildiğine' ilişkin haberi şöyle duyurdu:
-"Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün akşam saatlerinde Corona virüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Tanı, yüksek ateş ve öksürük şikayetinin sebebinin araştırılması sonucu konulmuştur."
Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığını belirten Sağlık Bakanı Koca, şu bilgileri aktardı:
-"Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler bu anlamda gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir. Hasta mahremiyetinin korunması açısından detaylı bilgilerin paylaşılması uygun bulunmamıştır. Bu ülkemizde görülen ilk vakadır. Verilere göre tanı erken konulmuştur. Virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır."
Okullar tatil edilecek mi?
Corona virüs salgını ihtimaline karşı okulların tatil edilme ihtimali var. Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda temas halinde. Son kararın bugün saat 16.30'da toplanacak olan bilim kurulunda verileceği öğrenildi. Bu konuda açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulların tatil edilip edilmeyeceğiyle ilgili toplantı sonrası açıklama yapacağız" dedi.
Bilim Kurulu saat 16.30'da toplanıyor
Türkiye'de ilk vakanın görülmesi sonrasında Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla toplanacaktı. Son dakika bilgisine göre, toplantıya sonradan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da dahil edildi. Toplantının ardından saat 16.30'da basın açıklaması yapılacak.