Türkiye coronavirüs çıktı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca detayını açıkladı

Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığını belirten Sağlık Bakanı Koca, şu bilgileri aktardı:

-"Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler bu anlamda gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir. Hasta mahremiyetinin korunması açısından detaylı bilgilerin paylaşılması uygun bulunmamıştır. Bu ülkemizde görülen ilk vakadır. Verilere göre tanı erken konulmuştur. Virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır."