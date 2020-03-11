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Arda Turan'dan halı saha açıklaması

Arda Turan'ın halı sahadaki görüntüleriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Hayatım boyunca halı saha, ayak tenisi, futbol topuyla ilgili hangi oyun varsa oynadım becerebilene tavsiye de ederim" ifadelerini kullandı.

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Profesyonel kariyerinde son olarak Medipol Başakşehir'de oynayan ve şu anda kulüpsüz olan Arda Turan'ın halı sahadaki görüntüleri özellikle sosyal medyada gündem oldu.

Arda Turan bu görüntülerden sonra hakkında yapılan "Barcelona'dan halı sahaya..." şeklindeki yorumlara cevap verdi.

''Becerebilene tavsiye de ederim"
33 yaşındaki Arda Turan, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Hayatım boyunca halı saha, ayak tenisi, futbol topuyla ilgili hangi oyun varsa oynadım, oynarım. Yeni bir şey değil. Çok da severim, becerebilene tavsiye de ederim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray altyapısından yetişen Arda Turan, 2011-2015 yılları arasında Atletico Madrid formasını giydikten sonra Barcelona'ya transfer olmuştu.

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