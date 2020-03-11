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Denizli'de yol kenarında silahla vurulmuş halde erkek cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, yol kenarında vücudunda kurşun yarası olan erkek cesedi bulundu.

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Olay, saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Gerzele Mahallesi 449 Sokak'ta meydana geldi. Vatandaşlar kaldırımda bir kişinin kanlar içinde hareketsiz şekilde yattığını görüp durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri, hayatını kaybeden kişinin Öztürk Karaca olduğunu tespit etti.

Karaca'nın göğsünden tabancayla vurulduğu ve 2 kurşun izine rastlandığı belirtildi. Savcının incelemesinin ardından Karaca'nın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. 

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