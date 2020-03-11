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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem

Anadolu Ajansı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.47'de Sarıkamış ilçesinde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Merkez üssü Belencik köyü

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 4.0 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Belencik Köyü, derinliğini 5 kilometre olarak açıkladı.

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