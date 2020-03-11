Flaş kulis! Ali Babacan ile Ekrem İmamoğlu Palandöken'de buluştu mu?

Bugün Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) kuruluş manifestosunu açıklayacak olan Ali Babacan'ın Elazığ depreminin hemen ardından Erzurum'un kayak merkezi Palandöken'de gizlice buluştukları iddia edildi.

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ALİ Babacan bugün Demokrasi ve Atılım Partisi'nin manifestosunu, ismini ve parti programını Ankara Bilkent Otel'de düzenleyeceği etkinlikle açıklayacak. Babacan'ın ittifakları merak edilirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gizlice buluştuğu iddiası gündeme geldi.

Ekrem İmamoğlu'nun Elazığ depreminin hemen ardından Palandöken'de kayak yapması büyük tepki çekmişti. İmamoğlu'nun deprem yaralı salırılırken Palandöken'e sadece kayak yapmaya gitmediği DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la da gizli bir buluşma yaptığı iddia edildi. Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, "Ali Babacan ile İmamoğlu Palandöken’de gizlice buluştu mu" diye sordu ve 'bir otelde çalışan aşçı' olan kaynağından aldığı bomba iddiayı gündeme getirdi. İşte o yazının ilgili bölümü:

Oteli arayıp Ali Babacan'ı istedim paniklediler...

"Ali Babacan ortada yoktu. En son Ekrem İmamoğlu Erzurum’dan ayrıldığında Ali Babacan’ın hâlâ Palandöken’de kaldığı bilgisi de sürekli iletiliyordu bana. Kaldığı oteli arayıp malum gazeteci yöntemleriyle Ali Babacan ile konuşmak istediğimi, önemli bir mevzuyu ileteceğimi söyledim. Ama görüştüğüm otel müdürü ilk önce şaşırsa da toparlayıp 'Sizi yanlış bilgilendirmişler, Ali Bey burada değil' dedi.

Kaynaklarım ısrar edince soruyorum

Üstünü kapattım meselenin, ama birkaç gün önce bu haber kaynaklarımdan biri yine ısrar edince soruyu ortaya atmaya karar verdim. Eğer her ikisi de aksini iddia ediyorlarsa söylesinler. Örneğin Ali Babacan o günlerde nerede olduğunu kanıtlayabilir. Olduğu gibi yayınlarız."