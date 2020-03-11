Sergen Yalçın: Futbol oynarsam moralleri bozulur

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın "Antrenmanlarda futbol oynamıyorum. Krampon giyip oynamak istemiyorum, çocukların da morali bozulacak! Görmesin çocuklar şimdi, görürlerse problem olur” dedi.

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Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Beinsports'a açıklamalar yaptı.

Taraftarların ilgisine teşekkür edeb Yalçın "Burada antrenör olmak duygusal açıdan farklı hissettiriyor. Açıklanması zor. Yavaş yavaş alışıyoruz. Yeni yeni nerede olduğumuzun farkına varıyoruz. İmza töreninde şoke oldum açık söyleyeyim. Şaşırdım. Taraftarların ilgisi, alakası hem çok duygulandırıdı hem de sorumluluğumuzun fazlalılığını hissettirdi. İmza töreninden sonra 'Eyvah, biz nereye geldik, yandık' dedim. 'Bu sevgi ve ilgi karşısında bir şey vermemiz lazım' dedim. Bu ilgi, sorumluluğumuzla ilgili farkındalık getirdi; nereye geldiğimizi hatırlattı. Taraftarın ilgisine minnettarım. İnanılmaz destekliyorlar bizi. Beşiktaş uzun süredir böyle bir birlikteliği yaşamıyordu. Camianın birlikte hareket etmesi birçok sorunu çözer. Taraftar-camia-yönetim-oyuncular... Ciddi bir birliktelik sağlandığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'Büyük takım, iki tane bekleyen 6 numarayla oynayamaz'

Beşiktaş'ta oynatmak istediği futbola değinen Sergen Yalçın "Biz, Beşiktaş’ın oynayacağı oyunu oynatmak istiyoruz. Beşiktaş, ne olursa olsun, hangi kadro olursa olsun, bu oyunu oynayacak. Sistem bu, oyun bu. Buna uygun oyuncu alacağız. Buna uygun olmayan oyuncu burada oynamayacak. Bizim koyduğumuz sisteme uygun oyuncular almaya çalışacağız. Öyle bir kadro yapmaya çalışacağız. Bizim istediğimiz sisteme uygun oyuncular da bizimle devam edecek. Eğer sisteme uymuyorsa, bizim istediğimizi yapmıyorsa, o zaman oynamayacak. Büyük takımlarda statik bir oyun olmaz, her oyuncunun daha öne gitmesi lazım. Büyük takımlarda statik bir oyun olmaz, her oyuncunun daha öne gitmesi lazım. Atiba’yı da bir kademe öne çıkardık. Büyük takım, iki tane bekleyen 6 numarayla oynayamaz. Böyle büyük takım yapısı olmaz. Kaleye gidemezsin. Büyük takımda kaleci hariç 10 oyuncunun ofansif yönde takıma katkı yapması lazım. Biz oyuncuların özelliklerini biliyoruz, o yüzden orada oynatıyoruz. Var o özellikleri. Ama yansıtmazsa yapacak bir şey yok." dedi.

'Şampiyonluğa oynamak zorundayız'

Transfer politikalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Yalçın "Önümüzdeki seneki durumumuz, bu senenin çok daha altında. Bu sene 52 milyon euro civarındaki bütçemiz, önümüzdeki sene 35’lere düşecek. Düşecek derken, ben düşürmeyeceğim, federasyonun koyduğu kurallarla düşecek. Bu yapılanmayı yapmak o kadar zor ki. 2 sene önce 100 milyon euro’luk bir takım varken, şimdi 35 milyon euro’ya düşmek zorunda. 35-38 arasında bir bütçemiz var. İyi oynayan, şampiyonluğa oynayan bir kadro kurmak zorundayız. Buna mecburuz. Çünkü burası Beşiktaş. Şampiyonluğa oynamak zorunda. Sezon sonu mutlaka bütçeyi düşürmemiz lazım. Bazı oyuncularla vedalaşmamız lazım yoksa bütçeyi denkleştiremeyiz. Önce göndermemiz, sonra oyuncu almamız lazım. Sağlık bir planlama yapmak zorundayız. Doğru planlamayla, düzgün işler yapmalıyız. ‘Türk futbolu gelişmiyor’ deniliyor. Gelişmez Türk futbolu. Bu ekonomik yapıda nasıl gelişecek? Mümkün mü? Adam 1 milyar euro’luk takımla çıkıyor. Senin ekonomik durumun ülke olarak ortada. Rakamlar çok yüksek. Bizim ülkemiz bu ekonomide bu rakamları kaldırmaz. 10-15 milyon euro bonservisler... Bizim kulüplerimiz bunları kaldıramaz. Biz de sezon sonu yeni takım kurmayı düşünüyoruz ama bonservisli oyuncu alamayız, nereden alacağız bonservisli oyuncu bulunduğumuz durumda. Kiralık, satın alma opsiyonlu oyuncular. Bize uygun ve iyi oyuncular, bize seviye atlatabilecek oyuncular bulmamız lazım.” diye konuştu.

'İlk 4’ün içinde bitiririz'

Ligdeki şampiyonluk yarışından bahseden Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın "Çok büyük bir aksilik olmazsa ligi ilk 4’ün içinde bitiririz diye düşünüyorum. Şampiyonluk bizim açımızdan zor bir hedef olarak görünüyor. Geçen sezon Galatasaray arayı kapattı ama önünde bir takım vardı. Bizim önümüzde dört takım var. Çok kolay değil, zor. Amaç şu; nereye kadar çıkabilirsek. Her maçımızı kazanmak için oynayacağız, hiç fark etmez kimle oynadığımız" ifadelerini kullandı.

'Fenerbahçe ve biz puan olarak geride kaldık'

“Şampiyonluk yarışında favoriniz kim?” sorusunu yanıtlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın "Şu anda görünen Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir üçlüsü var. Hangisi önde karar vermek zor. Kendi aralarında maçları var. Fenerbahçe ve biz puan olarak geride kaldık. Yakalamaya çaba sarf edeceğiz. Galatasaray maçındaki sonuca göre biz de bir pozisyon belirleyeceğiz. Bundan sonra ne yapacağız, nasıl bir planlama yapacağız? Zaten doğal olarak önümüzdeki sezonun planlamasına da geçmemiz gerekiyor. O maç bizim ligi nerede bitireceğimizi belli edecek" dedi.



'Maddiyat konuşma lüksüm yok'

Beşiktaş'ta başarılı olmak zorunda olduğunun altını çizen Sergen Yalçın "Benim, Beşiktaş’a ‘Hayır.’ deme lüksüm yok. Maddiyat konuşma lüksüm yok. Olmadı da zaten. Hiçbir şey konuşmadım, istemedim de zaten. Biliyorum zor zaman olduğunu. Biz zaten böyle zamanlarda göreve geliyoruz, bütçe 100-150 milyon euro olduğu zaman göreve gelmiyoruz. Bu bizim için de şans. Buradan gelip bir şey yaparsak, bunun duygusal hazzı da çok fazla olur. Başarılı olursak kendimizi duygusal olarak tatmin edebiliriz. Başarılı olmak zorundayız, başka şansımız yok" dedi.

'Görmesin çocuklar şimdi, görürlerse problem olur'

Yalçın "Antrenmanlarda futbol oynamıyorum. Krampon giyip oynamak istemiyorum, çocukların da morali bozulacak! Frikik işine hiç girmiyorum. Onu da düşünüyorum aslında biraz. Görmesin çocuklar şimdi, görürlerse problem olur” diye konuştu.

'1 puanlarla kümede kaldık'

"Anadolu’da teknik adamlık yapmak Sergen Yalçın'a ne kattı?" sorusuna yanıt veren Sergen Yalçın "Stresi nasıl yenebileceğimizi kattı. Stresten nasıl çıkacağımızı çok iyi öğrendik. Her yerde düşmemeye oynadık. Çok şeyler öğrendik orada. Sabrı, beklemeyi, nasıl maç kazanacağımızı, işler kötü giderken bir maçı nasıl kazanabilirizi öğrendik. Büyük takım iyi oynadığında zaten kazanır, kötü oynadığın oyunlarda da sağlam durabilirsen, o seni hedefe çok daha çabuk götürür. Anadolu’da takım yönetirken, beğenilmeyen 1 puanlarla kümede kaldık" dedi.

'Kimseyi örnek almıyorum'

Teknik direktörlükte kimseyi örnek almadığını belirten Yalçın "Her yerde Klopp ve Guardiola konuşuluyor. Fenomen oldu ikisi. Doğru mu? Çok yanlış bence. Neden? Biri Manchester City, biri Liverpool. Sen, onu örnek alamazsın. Senin oyuncu yapın, kaliten, ekonomin oraya uygun mu? Ben kimseyi örnek almıyorum. Neden almıyorum? Kendi elimdeki malzemeye göre bir oyun çıkarmam lazım. Sende Salah ve Mane var mı? Yok, nasıl oynayacaksın o oyunu? Teknik direktörün tabii ki katkısı var ama bu iş, oyuncu işi" ifadelerini kullandı.

'Benim de moralimi bozdun, bunu hiç düşünmemiştim'

"Takımın en önemli oyuncularının yaşlı olmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Burak, Gökhan, Atiba, Caner... Bu sizi düşündürüyor mu?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Sergen Yalçın "Benim de moralimi bozdun, bunu hiç düşünmemiştim. Bunların hepsi Beşiktaş’ın oyuncusu. Oyuncularımızın hepsi bizim için değerli. İsterse 50 yaşında olsun. Sonuna kadar devam edeceğiz, almamız gereken her şeyi alacağız bu sezon bitene kadar. Bunun bir de bütçe değerlendirmesi kısmı var. Ben şu an sadece oyuncu değerlendirmesi yapamam. Bütçe değerlendirmesi de yapmak zorundayım. Bizi en büyük sıkıntıya sokacak konu bu zaten. Adem Ljajic eğer istediğimiz seviyeye gelirse, bizim istediğimiz oyunu oynarsa, kullanabiliriz. Beklediğimiz oyunu oynamayan, performans vermeyen bir oyuncuyu maalesef kullanamayız" şeklinde konuştu.

'Doğru şeyler yapmamız lazım'

" Hedefleriyle ilgili soruyu cevaplayan Sergen Yalçın "Şu anda çok uzun vadede hedef koyacak durumda değilim. İlk hedef antrenörlüğe başlamaktı. Anadolu’da biraz zaman geçirdik. Şimdi olmamız gereken, hedeflediğimiz yere geldik. Bundan sonra hedef koymamız için burada bir şeyler yapmamız lazım. Yoksa hedef felan koyamayız. Burada doğru şeyler yapmamız lazım, başarı elde etmeliyiz.'' dedi.