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Bakan Akar ile Rus mevkidaşı ile Şoygu telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu telefon görüşmesinde Akar ile Şoygu, İdlib'deki ateşkesin kalıcı olması ve bu suretle akan kanın durdurularak yüzde 81'i kadın ve çocuk olan, yerlerinden yurtlarından edilen 1 milyonun üzerinde masum insanın dönüşleri için ortamın sağlanmasına yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca ateşkesin kalıcı hale gelmesi, mutabakatlardan doğan sorumlulukların yerine getirilmesi ve bu amaçla bölgede barış ve istikrarın hakim olması için gayretlerin sürdürülmesi yönündeki kararlılık vurgulandı.

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