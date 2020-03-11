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Akrabadan 77 hakem! İşte Türkiye'deki hakem gerçeği

Türkiye'de toplam 588 hakemden 77'sinin daha önce bu mesleği yapanlarla yakın akrabalık ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

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Sezonun sonuna gelindiğinde yine hakemler konuşulmaya başlandı. Tartışmalar hiç bitmiyor. Kulüp başkanları ya da yöneticileri verdikleri sert demeçlerle PFDK'lık oluyor.

77 akraba hakem
Akşam'ın haberine göre; profesyonel ligde 43 tane üst klasman, 86 tane üst klasman yardımcı hakem bulunuyor. Klasman hakem sayısı ise 154. Liglerde 305 tane de klasman yardımcı hakem görev yapıyor. Böylece profesyonel liglerde toplam 588 tane hakem yeşil sahalara çıkıyor. Bunların 77 tanesinin babasının ya da yakın bir akrabasının daha önce hakemlik görevi yaptığı rakamlara yansımış durumda.

8’in 7’sinin babası hakem
Gelecek dönemde üst klasmana çıkmaya aday, klasman hakemleri içinde tam 22 tane İstanbul bölgesinden hakem var. 22 hakem içinden 8 tanesinin üst klasmana yükselme ihtimali bulunuyor. Bu 8 hakemin 7’sinin babasının eskinden hakemlik yapmış olması dikkat çekiyor. Söz konusu kişiler sezon sonunda elde edecekleri puan ortalamalarına göre üst klasmana çıkma şansı yakalayacaklar. Ama bu sayının kaç olacağı ise üst klasmandan ayrılacak hakem sayısına göre netleşecek. Bu listede yer alan hakemler arasında Mustafa Kürşat Filiz, Oğuzhan Oğuzlu, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Burak Taşkınsoy, İlker Yasin Avcı, Can Cengiz, Çağdaş Altay’ın babalarının geçmişte hakem olarak görev yaptığını görüyoruz

Cüneyt Çakır babasını geçti
Baba-oğul deyince Türkiye’yi başarıyla temsil eden Cüneyt Çakır akla ilk gelen isim oldu. Hatta Çakır Avrupa arenasındaki başarılarıyla babası Serdar Çakır’ı geride bırakmayı başardı. MHK’de görev alan Oğuz Sarvan da babadan hakem olanlardan. Eskilerden Talat Tokat-Metin Tokat baba-oğul ikilisi ilk akla gelenlerden. Şahin Taşkınsoy’un ise iki oğlu birden hem Burak hem de Buğra babalarının izinden giderek hakemliği seçmiş isimler. Bu sezon üst klasman hakem listesinde çok sayıda hakemin akrabalarının geçmişte bu mesleği icra ettikleri görülüyor. 

İSTANBUL BÖLGESİ ÜST KLASMAN ADAYLARI

Hakemin ismi / Babasının ismi

Mustafa Kürşad Filiz / Yaşar Filiz 
Oğuzhan Oğuzlu / Oğuz Uğurlu 
A.Buğra Taşkınsoy / Şahin Taşkınsoy 
Burak Taşkınsoy / Şahin Taşkınsoy 
İlker Yasin Avcı / Osman Avcı 
Can Cengiz / İsmet Cengiz 
Çağdaş Altay / Muharrem Altay

Süper Lig'deki baba-oğullar

Cüneyt Çakır - Serdar Çakır 
Kerem Ersoy - Fahir Ersoy 
Burak Şeker - Adnan Şeker 
İlker Takpak - Münir Takpak 
Hakan Ceylan - Hasan Ceylan 
Bahattin Şimşek - Selami Şimşek 
Abdülkadir Bitigen - Galip Bitigen 

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