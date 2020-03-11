Şansal Büyüka'dan Ali Koç'a çağrı: 5 ismi tutar hepsini yollarım

Duayen spor adamı Şansal Büyüka, Fenerbahçe'de 5 ismin dışında kalan bütün topçuların yollanması gerektiğini ifade ederken sarı-lacivertli kulüp için kurtuluş reçetesi yazdı.

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Zirve yarışından kopan teknik direktör Ersun Yanal'la yollarını ayıran ve tek hedefi kupa olan Fenerbahçe'de yeni hoca arayışları devam ederken Milliyet yazarı Şansal Büyüka, sarı-lacivertli camianın içinde bulunduğu durumu ve kurtuluş reçetesini yazdı.

Fenerbahçe’den ayrılan Ersun Yanal, veda açıklamasında, “Başkan Ali Koç’a karşı bir düzen var” dedi. ''Ersun Hoca’nın bu açıklamalarına 'banko' katılıyorum.'' diyen Büyüka, şu ifadeleri kullandı;

''Forbes dergisine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un serveti, geçen yıla oranla erimiş. Normal; başkan milyon dolarlarını Fenerbahçe uğruna akıttı. -Fenerbahçe’nin yerinde olsam; 1. Altay’ı, 2. Serdar’ı, 3. Ozan’ı, 4. Gustavo’yu, 5. Vedat’ı tutarım, geride kim kaldıysa hepsini yollarım.

Sıkıntı kadro mühendisliğinde

Phillip Cocu geldi, olmadı.-Erwin Koeman geldi, olmadı.-Ersun Yanal geldi, gene olmadı. -Olmaz... Fenerbahçe’de sorun, hoca olarak kimin geleceğinde değil, transferi ve kadro mühendisliğini kimin yapacağında.

''Altay geleceği olan genç kaleci''

Fenerbahçeli Altay, bu ülkenin gerçek anlamda geleceği olan genç kalecisi... Elbette riskleri ve yanlışları var. Ama haklı mazeretleri de var. Böyle genç bir kaleci, Fenerbahçe gibi büyük bir takımda, hem de daha ilk yılında her maçta rakip golcülerle 8-10 defa karşı karşıya kalıp adeta “fazla mesai” yapıyorsa, üstelik “berbat” bir savunmanın arkasında oynuyorsa elbette hata yapacak. Çok çalışanın çok hata yapması gibi.''