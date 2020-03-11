ABD'den Türkiye’ye Patriot koşulu! S-400’ü geri gönderin

Türkiye ve Rusya'nın İdlib'de yaşadığı gerginlik sonrası Türkiye S-400'lerden vazgeçiyor mu sorularına neden oldu. ABD ise patriot talebi için Türkiye'ye S-400’ü geri gönderin koşulu sundu.

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Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemlerini Rusya’ya iade etmediği sürece Patriot hava savunma sistemlerini alamayacağını söyleyen ABD Savunma Bakan Yardımcısı, "Tavrımız net." açıklamasını yaptı.Türkiye ve Amerika, savunma sistemleriyle ilgili yeniden karşı karşıya...Bu kez konuyu, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Jonathan Hoffman, açtı. Hoffman, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemlerini Rusya’ya iade etmediği sürece Patriot hava savunma sistemlerini alamayacağını söyledi.

Patriot alamaz

Hoffman, “ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in bu konudaki duruşu, bakanlık görevine geldiği andan itibaren netti. Türkiye, S-400’ü iade etmediği sürece Patriot alamaz.” dedi.

Suriye özel temsilcisi: Her şey masada

Brüksel'de konferans bağlantısıyla gazetecilerle basın toplantısı düzenleyen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, 'NATO'nun İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için ne yapabileceğine baktıklarını' söyleyerek "Patriot hava savunma sistemlerinin konuşlanması dahil her şey masada." mesajını vermişti.

Erdoğan'ın açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, konuya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı: "S400 şu anda artık bizim malımız. Bir taraftan S-400 ile ilgili eğitim çalışmaları vesaire bunlar devam ediyor. S-400'ü büyük oranda teslim almış vaziyetteyiz. Tamamı elimizde. Şu anda tamamı geldi. Nisandan itibaren de artık faal hale gelecek. Ama yine söyleyeyim, dün de söyledim yetkililerine; Amerikalılara 'Eğer bize Patriot verirseniz biz sizden de Patriot alırız.' dedik."