Apple Corona virüse karşı ürünlerinde nasıl önlem alınabileceğini duyurdu

Apple, dünyayı büyük bir tedirginliğe sürükleyen, son olarak ülkemizde de bir vakaya rastalanan Corona virüse karşı ürünlerinin nasıl temizlenebileceğini paylaştı.

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Çin’de yayılmaya başlayan ve gittikçe tüm dünyaya yayılmaya başlayan ölümcül Corona virüsü nedeniyle birçok ülke güvenlik tebdirlerini artırmış durumda. Büyük kuruluşlar da müşterilerini korumak adına bir dizi önlem almaya çalışıyor.

Günün büyük bölümünü beraber geçirdiğimiz akıllı telefonların temizliği söz konusu olduğunda ise bu önlemlerden en dikkat çekici olanı, Apple’ın destek sayfasına yüklediği ‘’Apple ürünlerinizi nasıl temizleyebilirsiniz’’ temalı rehber oldu.

"Nazikçe silebilirsiniz"

Daha önce de “Temizlik ürünleri kullanmayın” uyarısı yapan Apple'dan, “Apple ürünümde dezenfektan kullanmak uygun mudur?" sorusuna cevaben, Yüzde 70 izopropil alkollü mendil veya clorox dezenfeksiyon mendili kullanarak, Apple ürününlerinin ekran, klavye veya diğer dış yüzeyler gibi sert, gözeneksiz yüzeylerini nazikçe silinebileceği söylendi.