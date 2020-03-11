Hastanede intihar eden profesör masasına not bıraktı

İZMİR’in Bornova ilçesinde bulunan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli Prof. Dr. Sadık Akşit, 8 katlı binanın çatısından atlayarak intihar etti. Doktorun intihardan önce masasına not bıraktığı ortaya çıktı.

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Olay dün akşam saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sadık Akşit, hastane içerisinde bulunan 8 katlı poliklinik binasının çatısına çıkarak, binanın çatısından kendisini boşluğa bıraktı.

Durumu gören hastane personelleri ve vatandaşlar Akşit’in yanına koşarak yardım etmek isteseler de Akşit’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

İntihardan önce keşif yaptı

Birkaç ay önce emeklilik dilekçesi verdiği öğrenilen Prof. Dr. Sadık Akşit, görgü tanıklarının iddiasına göre intihar öncesi keşif yaptı.

Hastanede görevli bir doktorun, intihar öncesi Akşit ile karşılaştığı ve Akşit’in çatıya çıkmadan önce bina önünde bulunan zemine baktığını, normal şartlarda sakin olan doktorun ise gergin tavırlar içerisinde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Masasına not bıraktı: Kredi çektim ödeyemiyorum

Profesör Sadık Akşit’in intihar öncesi gözlüğünü ve kişisel eşyalarını odasında bulunan masaya bıraktığı öğrenildi.

Masanın üzerinde ise ‘Yanlış yatırım yaptım, çok borcum var. Yüklü miktarda kredi çektim, ödeyemiyorum’ yazılı not kağıdı bulundu.

Profesör Akşit’in cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, çok sayıda hastane çalışanı ve yakınları hastane morgunun önünde bir araya geldi.

Savcının incelemesinin ardından doktorun cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Profesörün intiharıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.