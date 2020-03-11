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Taksim Meydanı'nda taksinin çarptığı kadının elini bir an olsun bırakmadı

TAKSİM Meydanı'nda yaya geçidi bulunmayan noktada yolun karşısına geçmek isteyen genç bir kadına taksi çarptı. Yaralanan genç kadını gören bir otel çalışanı kadının yanına gelerek ambulans gelene kadar kadının elini tuttu, kadına moral vermeye çalıştı. 

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Kaza, Taksim Meydanı'nda saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taksim Meydanı'ndan Sıraselviler Caddesine seyir halinde olan taksi sürücüsü Kadir Gürkan, karşıdan karşıya geçmek isteyen genç kadına çarptı. Taksinin çarptığı kadın havaya fırlayarak yere düştü. Kaza yaşandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı genç kadını Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Vücudunda kırık tespit edilen kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Otel çalışanı yardıma koştu elini hiç bırakmadı

Yaralanan genç kadının yardımına sağlık ekipleri gelene kadar yakında bulunan bir otelin çalışanı koştu. Otel çalışanı, yaralı kadının elini bir an olsun bırakmayarak moral vermeye çalıştı. Bunun yanı sıra taksi sürücüsünün de montunu çıkartarak yaralının üzerini örttüğü görüldü.

Sanki bir şeyden kaçıyormuş gibi önüme atladı

Yaralanan kadının koşarak karşıya geçmeye çalıştığını belirten Kadir Gürkan," Normal bir hızda ilerliyordum. Koşarak karşıya geçmek istedi. Korna çalmama rağmen arabanın önüne atladı. Sanki bir yerden kaçıyordu. Etrafına bakmıyordu. Benim müşterim vardı. Ona çarpmamak için uğraştım ancak fren yapmama rağmen çarptım" ifadelerini kullandı.

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