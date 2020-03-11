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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı koronavirüs için okullar tatil olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların tatil edileceği iddiasıyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşeceklerini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise sürecin değerlendirildiğini söyledi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili olarak okulların tatil edileceği yönündeki iddialara cevap verdi. Koca, konunun önümüzdeki günlerde görüşüleceğini ifade ederken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sürecin değerlendirildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Komisyonu’na katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Bakan Koca, bir milletvekilinin "Okullarda nisan ayında bir haftalık tatilin iki hafta yapılacağıyla ilgili sosyal medyada paylaşımlar var. Bu konuda bir açıklama yapabilir misiniz?" sorusu üzerine de "Milli Eğitimle ilgili biz zaten önümüzdeki günlerde görüşmüş olacağız. Orada tartışmış oluruz." dedi.

Bakan Selçuk: Değerlendirmelerimiz devam etmektedir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullardaki eğitim sürecinin planlanması konusunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerin devam ettiğini bildirdi.

Selçuk, Twitter hesabından okullardaki eğitim sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, paylaşımında "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

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