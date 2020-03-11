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Messi Ronaldinho'yu kurtarmak için kesenin ağzını açtı

Paraguay'da sahte pasaport kullandığı için tutuklanan Ronaldinho'nun ev hapsi talebi reddedilirken Messi, eski takım arkadaşını kurtarmak için 4 milyon euro karşılığında avukat ordusu tuttu.

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Ronaldinho'nun tutukluluk süreci uzuyor. Brezilyalı yıldızın avukatlarının, ilk duruşmaya kadar Ronaldinho'nun ev hapsinde tutulması yönündeki talebi reddedildi.

Davaya bakan hakim Gustavo Amarilla, efsane futbolcunun kaçış şüphesi nedeniyle ev hapsine izin vermedi. Paraguay'ın Asuncion kentindeki hapishanede tutukluğu devam eden Ronaldinho'nun davasında soruşturma sürüyor.

Tutukluluk halinin devamını istiyor
Brezilya basınına göre, dosyaya yeni deliller ekleyen savcılık, Ronaldinho'nun tutukluluk halinin devamını istiyor.



Özel koğuşta kalıyor
Perşembe günü Paraguay'da sahte pasaportla yakalanan Ronaldinho, ağabeyiyle birlikte kaldığı özel koğuşta mahkemeye çıkmayı bekliyor.

Ronaldinho'nun cezaevinden ilk görüntüsü...


Messi'den avukat ordusu
Ronaldinho ile birlikte Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, efsane isme yardım etmek için harekete geçti. İspanyol basınında yer alan habere göre Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için 4 milyon Euro karşılığında avukat ordusu tuttu.



9 milyon Euro'ya yakın borcu da ödeyecek
Öte yandan Arjantinli yıldızın, efsane futbolcunun Brezilya'da sahip olduğu 9 milyon Euro'ya yakın borcu da ödeyeceği iddia edildi.

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