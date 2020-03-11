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Aksaray'da feci kaza otomobilin aldığı şekil adeta kazayı özetledi

AKSARAY'da otoyolda ilerleyen iki otomobil çarpıştı, kazada araçlar tanınmaz hale geldi. 5 kişi yaralandığı kazada 1 kişinin hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Aksaray'da iki otomobil çarpıştı. Kaza, saat 08.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolu 7’nci kilometresinde meydana geldi. İstanbul’dan Antakya’ya giden 26 yaşındaki Ziya Dalı yönetimindeki 06 BK 8382 plakalı otomobil, Afganistan uyruklu 45 yaşındaki Aziz Özbek'in kullandığı 61 DP 586 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

1'i ağır 5 kişi yaralandı

Kazada sürücü Ziya Dalı, yanındaki Sami Bakıncı (30) Esat Davutoğlu (41) ile diğer sürücü Aziz Özbek ve yanındaki Afganistan uyruklu Abdullah Masdat yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Aziz Özbek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan sürücü Aziz Özbek'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma polis ekipleri tarafından sürdürülüyor. 

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