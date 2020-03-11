Pakistan'ın başkenti İslamabad'da savaş uçağı düstü

PAKİSTAN'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın düştüğü bildirildi.Abone ol
Pakistan Ordu Sözcüsü yaptığı açıklamada, Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının başkent İslamabad'da düştüğünü duyurdu.
Yapılan açıklamada, uçağın 23 Mart'ta düzenlenecek bir resmi törene hazırlandığı sırda kırıma uğradığı belirtildi.
Sözcü, pilotların durumu hakkında bilgi almaya çalıştıklarını söyledi.
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