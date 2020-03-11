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Sıcaklar başlayınca koronavirüs biter deniyordu! Çinliler açıkladı haberler kötü

Çinli sağlık uzmanlarının, şu ana kadar binlerce insanın ölümüne neden olan ve tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs ile ilgili yaptığı son araştırma korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. Uzmanlar, Kovid-19'un 30 dakika boyunca havada kalabildiğini ve 37 derecede cam, metal, ve plastik üzerinde ortalama 2 gün hayatta kalabildiğini belirtti.

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 4 bin 87 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede çok sayıda ülkeye yayıldı.

Tüm dünyada büyük panik yaratan ve hızla yayılan yeni tip koronavirüs ile ilgili birçok araştırma yapıldı. Çinli sağlık uzmanlarının yaptığı son araştırma ise koronavirüs ile ilgili korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı.

4,5 metre mesafe uzaklıktaki bir kişiye kolayca bulaşabilir
Çinli sağlık uzmanları tarafından yapılan bir araştırma, koronavirüsün 30 dakika boyunca havada kalabileceğini ayrıca 4,5 metre mesafe uzaklıkta olan bir kişiye kolayca bulaşabileceğini ortaya çıkardı.

Sıcaklar gelince biter sanılıyordu ama... 

Korona virüsün diğer grip mikropları gibi sıcakların başlaması ile biteceği düşünülüyordu. Ancak durum hiç de öyle değilmiş. Söz konusu araştırma ile ilgili açıklamalarda bulunan uzmanlar, koronavirüsün 37 derecede hayatta kaldığını açıkladı. Virüs cam, metal, plastik veya kumaş üzerinde ortalama 2 gün yaşamaya devam ediyor.

Maske takılmalı, yüzey temasından kaçınılmalı

Araştırma için bir otobüs yolculuğunu gözlemleyen uzmanlar, enfeksiyon kapan bir yolcunun otobüste bulunan 9 kişiye virüsü bulaştırdığını söyledi. Virüsün bulaştığı yolcunun, virüsü taşıyan yolcuya 4,5 metre mesafedeki bir koltukta oturduğunu belirten uzmanlar, koronavirüsten korunabilmek için metro, otobüs, uçak gibi toplu taşıma araçlarına binerken her zaman maske takılması, halka açık alanlarda mümkün olduğunca yüzey temasından kaçınılması ve ellerin temizlenmeden yüze kesinlikle dokunulmaması gerektiğini belirterek, temizlik malzemeleri ile kapı kolları, telefonlar ve klavyeler gibi sık dokunulan yüzeylerin de dezenfekte edilmesi gerektiğini belirtti.

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