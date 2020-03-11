Koronavirüs vakası İstanbul'da mı? CNN Türk sunucusu ağzından kaçırdı

Tekirdağ’da iki kuyuda daha doğalgaz bulundu

Vücutlarına koronavirüs enjekte etmek için 800 TL veriyorlar

Cezaevinde hafız olan hükümlü yeni hayalini açıkladı

Dolar bugün ne kadar? Piyasalar Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını nasıl karşıladı