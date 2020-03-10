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Balkonda silkelenen halı, üniversite öğrencisinin üzerine böyle düştü

Çankırı'da, üniversite öğrencisi Serhad Apaydın'ın (20) üzerine, 3'üncü kattaki evin balkonunda silkelenen halı düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Apaydın, yara almadan kurtuldu.

Olay, dün öğle saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Üsteğmen Erdem Öztürk Sokak üzerinde meydana geldi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencisi Serhad Apaydın, çiçek dükkanı işleten arkadaşının yanına gitti. Bir ara iş yerinden dışarıya çıkan Apaydın'ın üzerine, 3'üncü kattaki evin balkonunda ev sahibi kadının silkelerken elinden kurtulan halı düştü. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Apaydın yara almadan kurtuldu.

Olayı anlatan Apnaydın, "Dışarıya çıktığım anda halı düştü başıma. Nasıl oldu ben de anlayamadım, şok oldum. Çok şükür bir şey olmadı" diye konuştu. Apaydın, olaydan sonra halının sahibinin halıyı almaya geldiğini belirterek, kendisinden helallik aldığını da sözlerine ekledi.

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