Candaş Tolga Işık: Trabzonspor büyük kumar oynadı

Kırmızı Çizgi yorumcusu Candaş Tolga Işık, ''Dünyanın neresinde şampiyonluğa giden takımın teknik direktörü değişir. Niye olduğunu da bilmiyoruz. Kafalarına göre iş yapıyorlar. Trabzonspor büyük kumar oynadı. Şampiyon olamazsa bu dramatik hata yüzündendir.'' dedi.