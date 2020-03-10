KIRMIZI ÇİZGİ FİTBOL

Serdar Ali Çelikler: Kıvılcım geldi mi geçmiş olsun

Kırmızı Çizgi yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Ey Trabzonsporlular, o kıvılcım geldi mi geçmiş olsun. O kıvılcım gelmeden sen kendine bak.'Maç tekrar edilsin'. Bunlar zarar verir. Antep'te de iki puan kaybedilsin. Fenerbahçe gitti, herkes Fenerbahçe’nin hakkı yeniyor diye çıktı ortaya. 2-3 haftaya Trabzon'u çok sevenleri görün” dedi.

Kırmızı Çizgi yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Ey Trabzonsporlular, o kıvılcım geldi mi geçmiş olsun. O kıvılcım gelmeden sen kendine bak.'Maç tekrar edilsin'. Bunlar zarar verir. Antep'te de iki puan kaybedilsin. Fenerbahçe gitti, herkes Fenerbahçe’nin hakkı yeniyor diye çıktı ortaya. 2-3 haftaya Trabzon'u çok sevenleri görün” dedi.

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