YEREL

Dilenciden şok itiraf: “Cuma günleri en az 500 lira kazanıyorum”

ERZİNCAN'dan Erzurum'a dilencilik için giden bir kişi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 'Ne kadar kazanıyorsun' sorusuna verdiği çarpıcı cevap sosyal medyada olay oldu.

Erzurum'da, dilenmek için Erzincan'dan gelen adamın kazancını anlattığı video, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Videoda, "Cuma günleri 400 kazanıyor musun?" sorusu sorulan dilenci, "400 bana vız gelir, 500'ü buluyorum" yanıtını veriyor. 

Yemekleri de çevre lokantalardan yiyormuş

Erzincan'ın Tercan ilçesinde yaşayan ve ismi öğrenilemeyen kişi, dilencilik yapmak için geldiği Erzurum'un merkez Palandöken ilçesi Yenişehir semtinde, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kahvede oturanlar tarafından kaydedilip, sosyal medyada paylaşılan videoda dilenci, günde ortalama 200 lira kazandığını ve yemekleri de çevredeki lokantalarda yediğini anlatıyor.

Dilencinin 'Vız gelir' cevabı üzerine gençlerden biri, "Biz o zaman boşuna üniversite okuduk. Allah sana soracak. Elin, kolun sağlam. Limon satsan 50 lira alırsın. Sen 50'yi bırakmışsın 500 alıyorsun" diyerek, tepki gösterdiği görülüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İspanya'da coronavirüs paniği halk marketlerde rafları boşalttı
Milli Takım'a Koronavirüs önlemi! İki maç seyircisiz oynanacak
CHP'li Belediyeye polis baskını! Evraklara el konuldu
ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den Türkiye açıklaması
Floyd Mayweather'ın gözü Newcastle United'da
Dilenciden şok itiraf: Cuma günleri en az 500 lira kazanıyorum
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Serdar Ali Çelikler: Abdullah Avcı'yı isteyen Emre'dir
Serdar Ali Çelikler: Ben olsam Okan Buruk'u alırım
Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yılı 2020 18 Mart önemi ve anlamı
Serdar Ali Çelikler: Daum doğru karar
Candaş Tolga Işık: Fikret Orman'ın Euroleague sözleri doğruydu
Benzin ve motorin kaç lira olmalı? Petrol fiyatları çakıldı indirim geldi
Serdar Ali Çelikler: Zeljko Obradovic Barcelona'ya gider
69 aylık çocuklar 1. sınıfa başlamak sorunda mı MEB yönetmeliği?